Op je pantoffeltjes naar een stukje groen, kan dat?

Het is een onderwerp dat dikwijls boven komt drijven bij bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen in de stad, of bij veranderingen in het buitengebied. Dat zijn ontwikkelingen die veel goeds brengen, maar waarbij de natuur nog wel eens het onderspit delft.

Landschapstriënnale

Kan het anders? Is het mogelijk om overal, zoals Zundert het verwoordt: ,,Groen te creëren op pantoffelafstand?” Over die kwestie gaat het tijdens het (online) Landschapslaboratorium Groenstad dat Zundert, Breda en Landstad de Baronie op 21 april houden.

Dat laboratorium staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van de Landschapstriënnale. Dat evenement wordt eens in de drie jaar ergens in Nederland gehouden met als doel de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap te vergoten.

Deze vijfde editie vindt deze maand plaats in Brabant. Of, meer specifiek, in het Van Gogh Nationaal Park (in oprichting). Thema is ‘High Green, innovating the Landscape’. Een onderwerp waarbij de toekomst van het landschap tijdens tien (online) bijeenkomsten (laboratoria) verder wordt uitgespit. Met steeds een ander centraal thema.