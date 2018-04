Op het vmbo is het al volop examentijd

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Niet alleen de maand mei is examentijd. Voor de vmbo-scholieren is het blokken nu al begonnen. Zoals op het Tessenderlandt in Breda waar de praktijkexamens in volle gang zijn. En ook op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht staan de leerlingen in de startblokken.