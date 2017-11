Op het podium met opa Cees de Nijs: 'Jongen, laat een goede indruk achter'

Opa Cees (85, Raamsdonksveer) was decennialang de ongekroonde koning van de accordeon. Kleinzoon Dirk (24, Breda) wil hem achterna, op de drums. Samen staan ze komende zondag op het podium van 't Hijgend Hert in Breda. Als een symbolische wisseling van de wacht.

,,Schitterend om met hem op het podium te zijn.'' Cees kijkt zijn kleinzoon in de ogen, zegt dan: ,,Het is een unicum om met jou te spelen.'' Dirk lacht, glundert. ,,Dit is voor opa. Bijzonder tof om met hem op te treden.'' ,,Dirk zei altijd al dat hij ons geluid wilde vastleggen op cd.'' ,,Ik vind dat dat moet, samen spelen. Ik ben de enige in de familie die opa achterna gaat, die zijn brood verdient met het maken van muziek. Ik vind dat hij nu nog zo goed speelt. Nu is het tijd.''

Volledig scherm Opa Cees en kleinzoon Dirk de Nijs (resp uit Raamsdonksveer en Breda) treden samen op © Eline de Jong/Sterk-Water

Cees de Nijs, geboren onder de toren van de Geertruidskerk in Geertruidenberg, is een begrip op de accordeon. Al op zijn vijfde bleek hij een ontwikkeld gehoor te hebben: eenmaal luisteren en De Nijs weet exact hoe hij het nummer moet spelen. Een opleiding? Niet nodig. Hij onderwees zichzelf. Dat deed hij in zijn diensttijd, waar zijn muzikaliteit alle vrijheid kreeg, want: ,,Je kunt beter met een accordeon rondlopen dan met een geweer.''

Quote Je kunt beter met een accordeon rondlopen dan met een geweer Cees de Nijs (85), accordeonist Een autodidact bleef hij, in de late jaren vijftig, toen hij optrad met onder meer Imca Marina, Ronnie Tober en Huub Janssen. In Canada trok hij rond met Zangeres Zonder Naam. ,,Oh, dat was best leuk.'' En in Japan speelde hij massa's mensen plat. ,,Ze reageren wat anders daar.'' Hij ontmoette zijn grote idool Johnny Meijer, de Amsterdamse accordeonvirtuoos. ,,Ze zeggen dat jij op hem lijkt, hè opa.'' ,,Nee, nee, zo ene krijg je nooit meer.''

Meijer inspireerde hem, hij inspireerde zijn kleinzoon. Dirk studeerde af aan het conservatorium in Tilburg. Net als opa is hij fulltime muzikant, speelt met onder meer Jared Grant, Guus Bok en zat in de huisband van Fox Sports Live. De wijze lessen van opa neemt hij ter harte. ,,Als ik praat over een optreden, weet hij wat ik bedoel. Hij vertelde me altijd op tijd te komen, voor elk optreden.'' ,,Ja, jongen, je moet een goede indruk achterlaten.'' ,,Aardig zijn, wie je ook voor je hebt. En mijn rijbewijs halen, was ook zijn les, want dan kun je zelf naar optredens.'' ,,Die hebben mijn vrouw en ik voor hem en zijn broer betaald.''

Volledig scherm Opa Cees en kleinzoon Dirk de Nijs (resp uit Raamsdonksveer en Breda) treden samen op © Eline de Jong/Sterk-Water

Het eerste gezamenlijk optreden hebben De Nijs senior en junior al gehad, een paar weken terug in de Paradox, Tilburg. Ze vormen een kwartet in de oude stijl jazz, samen met de jonge muzikanten Sjoerd van Eijck (piano) en Richard Frijters (bas). Daar komt deze zondag nog Antoine Trommelen op de sax bij. Niet toevallig de oud-voorzitter van het Breda Jazz Festival. ,,Daar hopen we te mogen optreden, samen'', spreekt Dirk de vurige wens. Zelf heeft hij er al meerdere malen op het podium mogen staan. Cees niet. ,,Dat lijkt me mooi. Als eventueel laatste optreden.'' Laatste? ,,Nou, ik hoop het niet. Ik ga door zolang ik kan. Ik wil sterven in het harnas.''