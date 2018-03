Op het gras liggen in het Valkenberg? Stoepkrijten? Straks mag het weer in Breda!

BREDA - Picknicken op het gras in het Valkenberg? Het mag weer! En ook stoepkrijten zonder over je schouder te hoeven kijken: straks kan het. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de stad wordt herzien. Onnodige regels zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe regels toegevoegd.

Het initiatief om de APV eens onder handen te nemen kwam van Tim van het Hof (D66), Basile Lemaire (Volkspartij Breda en Ricky Zager (VVD). ,,Hun voorstel: als we gemeentelijke regelgeving tegenkomen waarbij we ons afvragen ‘is dit nog wel nodig’, kunnen we dan op een snellere wijze afscheid nemen van de regels zoals we die beschreven hebben”, vertelt wethouder Miriam Haagh van de gemeente Breda.

Brei

Daarmee ging de gemeente aan de slag. Ook 25 bewoners en ondernemers mochten meedenken. 24 oktober vorig jaar gingen ze met elkaar om tafel in een stadsgesprek om de APV door te lichten. Niet enkel om te kijken of de regels nog wel in 2018 pasten, maar ook of het verhaal wel leesbaar was. Want daar schort het nog wel eens aan in de brei van juridische termen.



,,Wat eigenlijk nooit gebeurd is dat iemand met een kritische blik naar het totaal kijkt: past dit nog wel bij deze tijd?”, stelt Miriam Haagh. Wat bleek? Het ‘huishoudelijk reglement van de stad’, zoals Piet Maanders (voorzitter wijkraad Stadshart/Valkenberg) de APV noemt, bevatte op zijn zachtst gezegd wat gekke regels.

Volledig scherm Mooi weer in het Bredase Valkenbergpark. © Johan Wouters

Niet meer langs de bouwmarkt

Maanders: ,,Het is verboden om je in de Bredase parken op het gras te begeven. Daarvoor heb je een ontheffing van het college nodig”, lacht hij. Maar ook het vervoeren van ‘plakgereedschap’ was verboden. ,,Eigenlijk mocht je niet meer naar de bouwmarkt”, lacht ook de wethouder.

Een regel die met dit koude weer tot de verbeelding spreekt: ,,Het was voor het publiek niet toegestaan om ijsvlaktes te beschadigen”, vertelt Haagh over de regels over hoe er met ijs omgegaan wordt in de stad. ,,Is dat iets dat je in de APV wilt regelen?” In totaal zijn er daarom 24 artikelen geschrapt. ,,Vooral oude artikelen, waar niet meer op gehandhaafd werd.”

Stoepkrijten, mits geen gevaar

Volledig scherm Stoepkrijten op straat, het mag weer. © Joyce van Belkom Toch zijn er ook regels bij gekomen, zoals de wet voor Woonoverlast. Als een bewoner voor overlast zorgt kan de burgemeester na een waarschuwing een bezoekersverbod opleggen, of iemand dwingen de muziek zachter te zetten. Ook een huisverbod van vier dagen tot vier weken is mogelijk.



Daarnaast mogen sportverenigingen en bijvoorbeeld buurthuizen binnen de singels (12 dagen regeling) op bijzondere dagen en ‘incidentele festiviteiten’ tijdelijk iets meer herrie maken.



Een laatste toevoeging aan de APV is het beruchte stoepkrijtverbod. Bredanaars mogen de straten weer inkleuren met krijt, mits dit geen gevaar oplevert (in bijvoorbeeld het verkeer) en het niet met een commercieel doel is.

Bijbeltje

De APV is niet bedoeld als ‘bestraffende vinger’, stelt Gerardus Bartels van de afdeling Juridische Zaken bij de gemeente. Haagh: ,,Het is niet de bedoeling dat de APV een klein bijbeltje wordt dat bij iedereen thuisligt.”

Het ‘huishoudelijk reglement van de stad’ wordt doorontwikkeld, ook met de komst van de nieuwe omgevingswet. En weer in overleg met de stad.

Maar wat heeft de Bredanaar eraan? Wijkraadvoorzitter Maanders ziet er wel wat in het als een boekje aan te bieden aan Bredanaars: een toegankelijke beschrijving van hoe je met fatsoen met elkaar omgaat in deze stad. Zo ver is het nog niet, vertelt Haagh: ,,Dit is een eerste stap. We kijken hoe we verder kuinnen gaan in dit proces.”

De nieuwe APV wordt halverwege dit jaar voorgelegd aan een nieuwe gemeenteraad.