Op het dak van het Amphia Ziekenhuis zwaaien naar de drone

#NLBlijftThuis Breda bereidt zich voor op de komst van de drone: ‘Voor alle hulpverle­ners’ en ‘Stay safe’

12:59 BREDA - Uit heel Breda hebben mensen zich aangemeld voor de drone-actie van BN DeStem. In het kader van #NLBlijftThuis vroegen we inwoners een bijzondere actie op te zetten die we vanuit de lucht in beeld kunnen brengen. Vandaag vliegt de drone over Breda.