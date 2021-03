Op het Chasséveld wordt zondag, net voor de verkiezingen, het ‘Klimaatalarm’ geslagen

Het Klimaatalarm is een initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie, een recent samenwerkingsverband van elf organisaties zoals Milieudefensie, FNV en Greenpeace. Vanwege het coronavirus wordt er gedemonstreerd op zo’n veertig verschillende locaties in het land, ieder met een eigen Klimaatcoalitie. Zo ook in Breda op het Chasséveld.

Op stippen staan

Op het terrein worden zondag op twee meter afstand van elkaar stippen geplaatst. ,,Bijna 200 mensen hebben zich nu aangemeld, maar we gaan in totaal 500 stippen zetten’’, vertelt Arnold Verbakel van de Klimaatcoalitie Breda. Lokale sprekers zullen op een podium aan het woord komen. Om 15.00 uur is het zover: dan wordt het Klimaatalarm geslagen. ‘’Dan gaan we met zijn allen op toeters blazen en op pannen en potten slaan.’’ Verschillende kerkklokken, waaronder die van de Grote Kerk, zullen op dat moment luiden. Hierna houdt wethouder Paul de Beer (D66) nog een toespraak.

Het Chasséveld in Breda, waar zondag zal worden gedemonstreerd voor het klimaat.

Het is niet zonder reden dat het protest zo vlak voor de verkiezingen plaatsvindt. ,,We doen een oproep aan de politieke partijen om het klimaat te prioriteren,’’ vertelt Verbakel, ,,maar we roepen ook de Bredanaars op om bij hun keuze in het stemhokje te kiezen voor het klimaat.’’

Coronaproof

Om het evenement veilig te kunnen organiseren, vraagt de organisatie deelnemers om zich van tevoren aan te melden. ,,We gaan het terrein afbakenen, zodat er een ingang is en mensen niet van alle kanten het terrein opkomen.’’ Zo wordt er overzicht gehouden en kunnen deelnemers om de beurt naar buiten. Ook is er een melding gemaakt bij de gemeente. Verbakel: ,,Daar hebben we intensief overleg mee. Alles is doorgenomen en afgesproken, dus ik verwacht geen kink in de kabel.’’