Op een mooie pinksterdag

Woekerende plant Japanse duizend­knoop zorgt voor steeds meer problemen, ook hier in Brabant

Het aantal meldingen van de Japanse duizendknoop is in de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Waarneming.nl. De snelle groei en makkelijke verspreiding van de invasieve exoot vormen een groot probleem in Nederland. De plant - die bijvoorbeeld opvallend veel wordt gemeld in Breda - is erg lastig te bestrijden en kan veel schade aanrichten aan funderingen, wegen en riolering.

7 juni