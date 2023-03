Op een matje luisteren naar Arvo Pärt: ‘Liggend ervaar je de wereld anders’

Cappella ex Occasione (CEO) betekent Koor voor de Gelegenheid. Het ontstond bij toeval, toen een vriend een koor wilde horen op zijn huwelijk. Ruben de Grauw (Breda, 1980) dirigeerde het. Na op nog twee huwelijken gezongen te hebben, ging het door als projectkoor.

,,We gaven een paar mooie concerten, maar merkten dat het speelritme omhoog moest. Een koor is net zoiets als een voetbalelftal. Elf goede spelers hoeven nog niet het beste team te vormen. Tegen de stroom in werden we een regulier, vast koor om speelminuten te maken en repertoire op te bouwen. Twee keer per jaar treden we naar buiten, het liefst met een programma dat afwijkt. Er is zoveel mooie muziek die aandacht verdient. We zoeken naar wat aanspreekt. Onbekende muziek hoeft niet altijd moeilijk te zijn om naar te luisteren.”

Gelukshormonen

Voor Eternal Light kreeg dirigent Ruben de Grauw carte blanche. Hij is fulltime musicus, zingt professioneel, maar dirigeert ook diverse koren. ,,Ik ben jong gaan zingen in het toenmalige Sacramentskoor Breda, toen nog louter voor jongens. Ik woonde in de wijk en mijn oudere broer zong ook daarin. Ik ging er nooit met tegenzin heen. Ik werd er juist altijd vrolijk van. Vooral het vierstemmig zingen deed iets met me. Het is trouwens wetenschappelijk bewezen dat je endorfine aanmaakt als je zingt. Bij meerstemmig zingen maak je zelfs meer van die gelukshormonen aan.”

Quote Koud is het niet op de vloer, de voormalige kerk heeft vloerver­war­ming Ruben de Grauw, Cappella ex Occasione

De stembreuk in de puberteit zorgde voor onrust. ,,Mijn lichting kreeg de baard in de keel. Daarna hebben we zelf een jeugdkoor opgericht, Plurale Tantum, ook omdat we het leuk vonden met ook meisjes te zingen. Ik werd gevraagd dat koor te gaan dirigeren. Al na twee minuten wist ik zeker dat dat het was voor mij. Vanaf mijn zestiende dirigeer ik dus. Dat is daarna alleen maar van kwaad tot erger gegaan, haha.”

Het koor beleefde mooie tijden, maakte verre reizen en won diverse festivals. In eerste instantie studeerde De Grauw nog af in de richting evenementen management, daarna ging hij alsnog voor een opleiding op de conservatoria van Rotterdam (bachelor) en Tilburg (master).

Hedendaags requiem

Dirigeren bleef zijn lust en zijn leven. ,,Corona heeft er met name in de koorwereld behoorlijk ingehakt. Er vertrokken leden bij CEO en er kwam geen nieuwe aanwas bij. Pas sinds één jaar geleden waren er geen maatregelen meer. We planden bewust iets op de lange termijn. Dat was Eternal Light, naar het stuk van de Britse componist Howard Goodall (1958). Dat is volgens hem een hedendaags requiem, met veel poëzie. We voeren het uit met onze vaste club van twintig zangers, vijftien extra zangers én het Brabant Chamber Orchestra. De omschrijving van Goodall lijkt zwaarder dan het is. Het stuk biedt juist hoop en licht.”

Volledig scherm Dirigent Ruben de Grauw. © Studio Aksento

De Grauw ging op zoek naar composities van andere hedendaagse componisten die er thematisch bijpassen. ,,Ik kwam uit bij Berliner Messe van Arvo Pärt (Estland, 1935), omdat dat werk iets meditatiefs en eeuwigs heeft. Daarnaast selecteerde ik twee a capella stukken uit de bundel Karelië van Veljo Tormis (Estland, 1930). Stukken in een eigen taal, gebaseerd op volksmuziek en de cultuur daar. Tormis schreef louter koorwerken. In Letland heb je zelfs een festival waar tienduizend mensen in koorvorm samen zingen. Het zingen daar is voor de mensen een manier om afstand te nemen van de Sovjet-tijd.”

Matje

De stukken van Tormis en Pärt worden voor de pauze uitgevoerd. Bezoekers kunnen kiezen om daar zittend of, op een beperkt aantal plaatsen, liggend van te genieten. ,,Liggend ervaar je de wereld anders. Je kunt de klanken over je heen laten komen. Ze komen nog intenser binnen. Het is vergelijkbaar met stil in de natuur alles om je heen laten gebeuren. Je bent niet verplicht te liggen, maar je mag dus een eigen matje meenemen. Koud is het niet. Het multiculturele centrum in de voormalige Sacramentskerk heeft vloerverwarming.”

Cappella ex Occasione + Brabant Chamber Orchestra met het zit- en ligconcert Eternal Light: 11 maart (20.00 uur) in Zandberg 58, Breda.