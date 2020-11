Op deze democratische school gaat alles in overleg: ‘Kinderen kunnen hier alles leren’

Niet meer op familiebe­zoek of vakantie in het buitenland? ‘Dan het kerstdiner maar via Skype’

4 november WEST-BRABANT - Kerst vieren met familie in het buitenland of even uitrazen op de piste? Het zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Het kabinet heeft een negatief ­reisadvies afgegeven tot half januari. Een reiziger, reisagent en accommodatiehouder reageren. ‘Weer een klap’.