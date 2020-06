Op de vlucht geslagen Anel B. meldt zich bij politie: tot 20 jaar cel veroordeeld voor moord op Soufiane in Breda

Scholen, senioren­clubs én sportteams steunen actiedag van buschauf­feurs: ‘Geen voetbal als er geen vervoer is’

11:45 In het vliegtuig zitten ze hutjemutje, in de touringcar mag dat niet. Die bussen lopen de kans om aan de kant te worden gezet als passagiers geen 1,5 meter afstand houden. En dat vinden touringcarbedrijven niet eerlijk. Vandaag demonstreren ze op het Malieveld in Den Haag voor financiële steun en gelijke behandeling. Maar wie maken er eigenlijk gebruik van een touringcar?