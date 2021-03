Op de kinderboerderij ontluikt de lente - maar niemand die het ziet

Voor het tweede jaar op rij is de dierenweide gesloten in het mooiste seizoen van het jaar. Dit tot verdriet van coördinator Erik Franken. ,,Ik had zó gehoopt dat toen de scholen weer open mochten, dit ook voor ons zou gelden”, vertelt hij. ,,We zijn hier in de openlucht en je kunt eenvoudig onderling de afstand bewaren.”