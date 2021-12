Op de cohort van Amphia: ‘Sommigen hebben veel spijt dat ze die prik niet hebben gehaald’

Een patiënt van in de 80 ligt in een van de patiëntenkamers. Niet gevaccineerd. ,,Eigenlijk gaat het best goed met deze patiënt, er is maar een beetje zuurstof nodig”, vertelt longarts Cor van der Leest die zojuist de controle heeft verricht. ,,En dan zullen er mensen die zijn die zeggen: zie je wel, corona is helemaal niet zo erg. Maar dat is de waarheid niet. Er zijn altijd uitzonderingen. Zo hebben we ook mensen gehad van ver in de 90 van wie we dachten, die gaan het niet meer halen, terwijl ze een dag later weer naar huis konden.”