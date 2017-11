Op brillen en bloemen azende Belgen in Breda geven geen fooi in horeca

BREDA - Het is een drukke woensdagmiddag in het centrum van Breda. Alle Belgen zijn deze dag na Halloween vrij. En omdat de winkels in België gesloten zijn, komen onze buren hier winkeltjes kijken.

Om half elf ’s ochtends stappen de eerste Vlamingen uit hun auto’s op parkeerplaats Mols. Echtpaar Jennis weet uit te leggen dat in België vandaag Allerheiligen wordt gevierd: de herdenking van de doden. ,,Daarom zijn wij gisteren al naar het kerkhof geweest. Want het zal daar nu enorm druk zijn.”

Het koppel uit gemeente Nijlen (oostelijk van Antwerpen, een uurtje rijden naar Breda, red.) en is wel bekend met de binnenstad. ,,We komen hier al van kinds af aan op 1 november. Al 50 jaar lang.” Voor vandaag is hun plan om lekker winkeltjes te kijken en wat te eten. Een favoriete plek in Breda hebben ze niet.

Brillen

Nancy Alaerts merkte op de drukke weg vanuit Antwerpen al dat veel landgenoten zich richting Breda begeven. ,,Dat zie je aan de kentekenplaten hè.” Ze vindt vooral het winkelaanbod prettig, aangezien dat vrij anders is dan in Antwerpen. Ook weet Alaerts dat brillen goedkoper zijn in Nederland, dus hoopt ze een geschikte te vinden.

Niet alle Belgen zijn even goed op de hoogte van de feestdag. Mark en Moniek Matys uit Wommelgem hebben in ieder geval vrij en gaan dus lekker winkelen in Breda. Waar ze naar op zoek zijn? ,,Een nieuwe bril. Wist je dat? Die zijn hier goedkoper dan bij ons.”

Beschermde markt

Waarop het stel zijn weg vervolgt naar de opticien aan de Karrestraat. Daar weet medewerkster Magda Pagonies wel waarom de Belgen in Nederland naar monturen zoeken. ,,Het is hier inderdaad goedkoper. Er zijn in België veel zelfstandigen en de markt is er meer beschermd. Doordat de concurrentie daar anders is, zijn de brillen er duurder. We krijgen bij Specsavers heel veel Belgen, ongetwijfeld meer op zo’n dag als vandaag.”

Voor Tamara Verspeeten uit Gent zijn het niet de brillen maar bloemen die goedkoop zijn. Terwijl ze drie boeketten in de achterbak legt, vertelt ze: ,,Bij ons betaal je rap 20 euro voor een boeketje. Voor deze hoefde ik maar 9 euro te betalen.”

Promoties

Een bloemist bij Marijn Kroese legt uit dat Nederland goedkoop bloemen uit eigen land kan halen. De boeketten in België worden geïmporteerd en kosten daarom meer. Verspeeten voegt graag toe dat er veel promoties in de stad te vinden zijn. Of ze daar nog lang van zal profiteren is de vraag. ,,We moeten morgen weer werken, dus ik ga op tijd naar huis.”

Belgendag

Bij het terras op de Grote Markt zijn de medewerkers bediening van café ’t Hart op de hoogte gebracht van de Belgendag. Kim vertelt uit ervaring dat het bedienen van Belgen anders gaat. ,,Het is een leuk maar apart volkje. Ze willen bijvoorbeeld veel hoofdgerechten. Maar een steak tijdens de lunch gaat niet. Dan bestellen ze dus een burger of saté.”

Volgens haar geven de Belgen geen fooi. "En daarvoor werk je heel de dag hard. Dat is wel jammer.”