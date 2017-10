Op bezoek bij Jesse van Bezooijen

Eens per jaar onderneemt of organiseert de Bavelse NAC Breda Support Vereniging (BNBSV) iets. Vorig jaar was dat een Avondje NAC in stamcafé 't Karrewiel, met NAC-Baviaonen Jesse van Bezooijen en Bodi Brusselers. Ditmaal een busreis naar Rijkevorsel. Naar de wedstrijd KFC Zwarte Leeuw-Tempo Overijse, vierde klasse België.

Afgelopen zomer mocht Jesse van Bezooijen vertrekken bij NAC. De Bavelse verdediger belandde bij KFC Zwarte Leeuw. ,,Jesse is een echte Baviaon'', legt BNBSV-voorzitter Jac van Gils uit. Van Bezooijen is niet de enige ex-NAC'er in Rijkevorsel. Doelman Kevin Truyts speelt er, net als jeugdspeler Caine Vos, de zoon van Henk Vos.

Bavels bitter

In Bavel zijn zo'n driehonderd seizoenkaarthouders van NAC. Voor de trip naar Rijkevorsel meldden zich 46 deelnemers, met als bagage: een fles Bavels Bitter voor het clubbestuur, enkele NAC-vaantjes die door NAC geschonken werden, een flinke bos bloemen voor Van Bezooijen zelf.

En: een verrassing van een der leden Johan van Es. ,,Wat het is houdt hij strikt geheim, het moet iets bijzonders zijn'', vertelt Van Gils.

Beneveld

Van Es bezocht in 1992 ook al een wedstrijd van Zwarte Leeuw. Oud-NAC'er en cultheld Gerard den Haan speelde er immers.

,,Ik raakte na verloop van tijd wat beneveld door het bier. Ik heb toen iets meegenomen uit de kantine'', legt hij uit. Het betreft een geel-zwart aanhangsel van een sleutelbos, waar groot 'Zw Leeuw' ingegraveerd is.

,,Ik ben een soort voorloper van Theo Maassen, die de UEFA-beker van PSV meenam'', grijnst hij. ,,Maar die ga ik na 25 jaar dus teruggeven. Het relikwie is onbeschadigd, hij heeft vele carnavalsavonden overleefd.

Luchtig

Voor aanvang van de wedstrijd werden de Baviaonen ontvangen door Zwarte Leeuw-voorzitter Willy Fransen, die volgens Van Es 'verrast en luchtig' reageerde op het cadeau.

Boven verwachting, vond Van Gils het. ,,Echt zo'n krakkemikkig Bels stadionnetje met zo'n jaren '60 sfeer. Glazen bier, La Chouffe op de tap: uitstekend.''

Zaterdag was een bijzonder gure avond, waardoor er nog geen 700 man publiek was. ,,En dan merk je goed dat er vijftig man NAC zit, ze waren constant hoorbaar. Mij inspireerde het op het veld zeker'', blikt Van Bezooijen terug. ,,En zeg nou zelf: er zijn toch niet veel spelers die kunnen zeggen dat er een hele bus speciaal voor jou naar hier komt.''

Man of the match

Het overgrote deel van de BNBSV vluchtte in de rust de kantines in door het slechte weer. Zij zagen dat Zwarte Leeuw de wedstrijd met tien man eindigde. ,,Oud-NAC'er Truyts hield vervolgens alle ballen tegen, waardoor het 2-2 bleef. Man of the match'', constateerde Van Gils.

En, fantaseert hij enthousiast: ,,Een wedstrijd in de voorbereiding van het nieuwe seizoen KFC Zwarte Leeuw-NAC, dat lijkt me wel wat.''