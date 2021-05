Op bezoek bij alpaca's? Bij dit bedrijf in Castelré kan dat: ‘Ze worden steeds populairder’

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Piet Hofman (57) en Lucienne Verheijen (54), die in Castelré een alpacafarm startten in de oude melk- en varkensstal.

Hinde is met haar wat uitstaande tanden en haar pas geschoren look niet moeders mooiste. Ook de wol die ze levert is niet van de allerhoogste kwaliteit. En toch, toch is Hinde onweerstaanbaar aantrekkelijk. Hinde is namelijk een alpaca en de knuffelfactor van alpaca’s schiet nu eenmaal door het dak. Hinde is recentelijk moeder geworden van Onno. Het veulentje blijft angstvallig achter mama’s poten staan, maar maakt een uitzondering wanneer Lucienne Verheijen met een papfles aankomt. Onno is na de geboorte in gewicht wat achteruitgegaan en krijgt nu wat bijvoeding, vandaar.

Koeien melken

Verheijen en haar ouders hebben de boerderij in Castelré eigenhandig gebouwd. In 2003 overleed Verheijens vader. Verheijen en haar moeder, beiden gewend hard te werken, stroopten de mouwen nog iets verder op en zetten samen de familieboerderij voort. ,,M’n moeder ging de koeien melken en ik pakte de andere werkzaamheden op.” Het bedrijf telde op dat moment zo’n tachtig stuks melkvee, honderd zeugen en zeshonderdvijftig mestvarkens. Om het behapbaar te houden, besluiten ze afscheid te nemen van de varkens.

Quote Ik heb toen gezegd: ma, ik kan hard werken, maar dit red ik niet alleen Lucienne Verheijen Zeven jaar later, in 2010, geeft Verheijens moeder aan dat ze een stapje terug wil doen. ‘Het is aan jou of je verder wilt gaan’, legt ze aan haar dochter voor. ,,Ik heb toen gezegd: ma, ik kan hard werken, maar dit red ik niet alleen.” Op dat moment stapt ze over op akkerbouw. Op 34 hectare grond komen mais, aardappels, graan en gras te staan. Omdat Verheijen gewend is om hele dagen bezig te zijn en dit met deze gewassen niet zo is, besluit ze buitenshuis in een winkel te gaan werken.

In 2011, het jaar dat de laatste melkkoeien de boerderij verlaten, vinden Verheijen en Piet Hofman elkaar. De geboren Utrechter Hofman heeft jaren ervaring op het gebied van autoschadeherstel en spoorveiligheid. Van het boerenbedrijf heeft hij op dat moment nog weinig kaas gegeten. Dat verandert snel. Ook letterlijk, aangezien hij tegenwoordig in Alphen werkzaam is bij een geitenkaasfabriek.

Zorgen voor dieren

,,We wilden toch graag iets hebben om voor te zorgen”, vertelt Verheijen. Er staan nog tien stuks opfokvee, maar deze zijn vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de vergunning niet verloopt. De aanwezigheid hiervan heeft grote invloed op de waarde van de boerderij, mochten ze deze ooit van de hand willen doen. ,,We wisten alleen nog niet waarvoor we zouden willen zorgen”, vertelt Hofman. ,,Luciennes moeder was ooit in België op een alpacaboerderij geweest met de ouderenbond. Daar had ze een folder van meegenomen maar die is indertijd in de la beland.”

Volledig scherm CASTELREE, Jan Stads / Pix4Profs Alpaca Farm t Steeke. Eigenaren Piet Hofman en Lucienne Verheijen © Pix4Profs / Jan Stads

In de zoektocht naar een nieuwe invulling van de boerderij komt dat foldertje weer uit de la. Hierna volgt een uitgebreide zoek- en oriëntatietocht in de wereld van de alpacahouderij. Deze eindigt uiteindelijk bijna om de hoek, in Ulicoten. Hier schaft het stel uit Castelré hun eerste dieren aan. En, misschien nog wel net zo belangrijk, hier leren ze iemand kennen die hen op weg helpt. ,,Zij heeft ons enorm ondersteund”, zegt Hofman. ,,En ze heeft ons lid gemaakt van de Alpaca Association Benelux”, vult Verheijen aan. ,,Dat is nodig om deel te kunnen nemen aan shows.”

Wollig Alpacawol is heel anders dan schapenwol. Het scheren is om te beginnen een stuk ingewikkelder. Hiervoor moeten de dieren echt even vastgelegd worden, terwijl een ervaren schaapscheerder dit klusje bij wijze van spreken uit de losse pols doet. De alpacawol bevat geen lanoline (wolvet) en ruikt daardoor minder sterk. Bovendien is de wol, zeker de a-klasse (in een verdeling van a tot c) zijdezacht. Het stel uit Castelré zet in op een zo hoog mogelijke kwaliteit wol. Bij de fok letten ze op de ‘krimp’, kleine golfjes in de vacht. Staaltjes wol worden opgestuurd naar gespecialiseerde laboratoria, waar de kwaliteit beoordeeld kan worden.

Al op de eerste alpacashow waar de kersverse alpacaboeren aan deelnemen, pakken ze een eerste prijs. Dit type shows is een ‘beauty contest’, waarbij het totaalplaatje van het dier wordt bekeken. Zo moeten de verhoudingen goed zijn, de vacht en het gebit. Aan de wand vol erevaantjes in de kantine is af te lezen dat er veel knapperds wonen in de omgebouwde varkensstal.

Hofman en Verheijen ontvangen, buiten coronatijd, groepen op hun boerderij om een kijkje te komen nemen bij de alpaca’s. Soms doen ze dat in samenwerking met andere boerderijen in de regio. Met het aanbieden van alpacawandelingen zijn ze gestopt. ,,Daar werden de hengsten wat onrustig van”, zegt Hofman. ,,En voor de merries geldt dat ze óf zwanger zijn óf net geveulend hebben.” Leuk weetje: de draagtijd van alpaca’s is gemiddeld 345 dagen.

Grotere kudde

Quote De eerste twee veulentjes, waaronder Onno, zijn hengstjes. We hopen nog op een aantal merries Piet Hofman Momenteel is de kudde nog in opbouw. Voorlopig is het de bedoeling om niet meer dan veertig dieren te gaan houden. Mocht Hofman op enig moment wat minder in loondienst gaan werken, dan zouden het er meer kunnen worden. Dit jaar zijn er zeven merries drachtig geweest. ,,De eerste twee veulentjes, waaronder Onno, zijn hengstjes. We hopen nog op een aantal merries.”

Wanneer er dieren over zijn, worden deze verkocht. Maar niet aan de eerste de beste. ,,Alpaca’s worden steeds populairder en iedereen met een vrij stukje weide lijkt er een te willen hebben. Maar we gaan altijd eerst kijken of er een schuilstal aanwezig is. En we willen ook geen dieren ergens alleen wegzetten”, vertelt Hofman. ,,Als we niet zeker weten dat onze alpaca’s goed terecht komen, dan houden we ze liever hier.” Net zoals zij jaren geleden op weg werden geholpen, helpen Lucienne en Piet nu met veel plezier nieuwe alpaca-enthousiastelingen op pad.