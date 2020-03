Op afstand revalideren van een hartinfarct: ‘Rekken en strekken? Ik drink wel een extra glas water’

Op 16 december werd ik getroffen door een zwaar hartinfarct. Na de ziekenhuisopname werd ik doorverwezen naar een revalidatiecentrum. In mijn geval dus Revant in Breda.

De eerste vier weken kon ik daar twee tot drie keer per week terecht voor groepsinformatie en sport en spel met lotgenoten, maar nadat we in mijn ‘week vier’ alle handvatten van gebruikte sportmaterialen, rackets, hoepels en fitnessapparaten hadden gepoetst na gebruik, voelden wij revalidanten de bui wel aankomen.

Prioriteiten

Omdat ik als gezegd geen discipline heb, maar wel elke boei grijp die Revant me toewerpt, zei ik gretig ‘ja’ toen Van Looveren me aanbood een loopschema en oefenprogramma toe te sturen.

Een programma van zes pagina's, gebundeld onder het kopje ‘Zware oefeningen’, variërend van ‘Rugbrug met heffen van het been en de armen’ en ‘Eénbenige squat op een verhoging’ tot het even pittige ‘Rekken van de hamstring in stand schuinvoorwaarts.’ Om over de ‘Voorwaartse lunge met indraaien bovenlichaam’ nog maar te zwijgen. Types als ik gaan direct gebukt onder zo'n zwaar oefenprogramma.

Bilspieroefeningen

Ook mijn vriend, doorgaans de zorgzaamheid zelve, is me in dit specifieke geval niet tot steun. Ik tipte hem ooit dat het belangrijk is om veel water te drinken, om je lichaam in goede conditie te houden.

Toen hij me vanmorgen ruggelings op mijn yogamat trof en ik hem beeldend uitleg gaf over de rug, buik- en bilspieroefeningen die, meen ik, ook voor hem zeker zinvol zouden zijn, antwoordde hij van boven dat hij wel een extra glas water nam.

Dus ik ben op mezelf aangewezen. Moet in mijn eentje rekken en strekken en solo de polder in. Heb mezelf inmiddels loopschoenen aangeschaft. Behalve dat ik voor mezelf wist dat die zwart moesten zijn, had ik geen idee aan welke eisen hardloopschoenen moeten voldoen. Inmiddels weet ik: de vering. Dat is belangrijk. Om schokken op te vangen.

Hardlopen

Mijn lichaam, voel ik wel, is niet gebouwd op hardlopen. Ik ben er volgens mij te groot en te zwaar voor. Dat concludeer ik al op dag 1. Terwijl mijn schema tot dag 60 gaat, de dag waarop ik word geacht om zestig minuten aaneengesloten hard te kunnen lopen omdat dan, volgens mijn schema, het ‘zestig minuten doel bereikt’ is. Zestig minuten? Dat is een uur, ja!

Revalidatie in coronatijd

Revant in Breda is een medisch revalidatiecentrum, gespecialiseerd in herstel bij problemen met het bewegen van de armen en benen, spraak, de hersenfuncties en herstel bij chronische hart- en longaandoeningen. Zowel klinisch als poliklinisch.

,,Ook Revant heeft vanwege het coronavirus enorm veel maatregelen over zich heen gekregen, met als uiteindelijke consequentie dat we prioriteiten moesten stellen”, zegt Albert-Jan Mante, voorzitter Raad van Bestuur van Revant in Breda.

Eerste prioriteit

De eerste prioriteit ligt bij met name de acute klinische zorg voor patiënten (intern) die een cva (hersenbloeding of -infarct) hebben gehad. Ook is prioriteit gegeven aan patiënten die bijvoorbeeld de ernstige spierziekte ALS hebben en die Revant enkele malen per week bezoeken voor een behandeling.

Tweede prioriteit ligt bij de behandeling van de honderden patiënten (hart- en longziekten met name) die uit veiligheidsoverwegingen niet meer naar Revant komen, maar die hun conditie wel op peil moeten houden.

Mante: ,,,We proberen dat op afstand zo goed mogelijk te organiseren. Behandelaars nemen met al die patiënten contact op om te informeren hoe het gaat en ze geven oefeningen en begeleiding. Ook is afgelopen week het beeldbellen geïntroduceerd. Bijvoorbeeld voor gesprekken met een psycholoog, de fysiotherapeut kan oefeningen voordoen of kijken of oefeningen op een juiste wijze worden gedaan.”

Derde prioriteit is de ondersteuning van de acute zorg in de regio. Revant maakte recent bekend dat de instelling patiënten van het Amphia Ziekenhuis overneemt. De vierde en laatste prioriteit van Revant ligt bij interne projecten onder meer op gebied van doelmatigheid en kwaliteit.

Cijfers

Omdat Revant revalidanten nog maar heel kort op afstand begeleidt, heeft Mante nog geen onderbouwde cijfers over de effecten. ,,Ik realiseer me dat het heel lastig is voor mensen om de discipline op te brengen voor oefeningen waar je mogelijk geen zin in hebt. Toch is het belangrijk om er voor te zorgen dat een eventuele terugval zo klein mogelijk blijft.”

In de klinieken van Revant in Breda en Goes liggen op dit moment respectievelijk 27 en 20 revalidanten (acute zorg).

Bij de poliklinieken in Breda en Zeeland (locaties in Goes en Terneuzen) is het beeld als volgt: Tientallen revalidanten (kinderen en volwassenen) die onder de acute zorg vallen worden nog op locatie behandeld met in achtneming van de RIVM richtlijnen.

Telerevalidatie