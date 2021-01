Op afstand middelbare school kiezen? Virtuele beleving moet kinderen helpen

BREDA - Wie lopen er rond? Ruikt het er prettig? Voelt het overzichtelijk of waan je je in een doolhof? De sfeer en de beleving tijdens een open dag zijn voor kinderen vaak doorslaggevend bij hun middelbare schoolkeuze. En juist die aspecten zijn lastig te evenaren met online alternatieven, weet ook rector Caroline Klein van De Campus in Breda.

,,Zolang de lockdown geldt en alleen examenleerlingen op scholen welkom zijn, gaan fysieke kennismakingsactiviteiten niet door”, zegt Klein. ,,Dat is vervelend, daar worstelt elke school mee. Het gaat om het welbevinden van kinderen, dat zij de juiste keuze kunnen maken.”

Quote Open dagen zijn belangrijk omdat kinderen en ouders dan zelf de verschil­len tussen scholen kunnen ervaren Caroline Klein, rector van De Campus Breda

De Campus in Breda is de verzamelnaam voor het Markenhage, het Michaël College en het Orion Lyceum. Drie scholen met elk een specifieke onderwijsvorm, respectievelijk Daltononderwijs, vrijeschoolonderwijs en de laatste is een Pleion school. Op papier zegt dat weinig. Klein: ,,Juist daarom zijn open dagen zo belangrijk. Dat kinderen en ouders zelf de verschillen kunnen ervaren, de sfeer kunnen proeven en voelen of het bij hen past.”

Live talkshow

De middelbare scholen bieden alternatieven om kinderen uit groep 8 toch zo goed mogelijk te helpen bij hun schoolkeuze. Zo houden zowel het Markenhage als het Orion Lyceum deze week een live talkshow die via YouTube te volgen is en waarbij via de chat volop interactie mogelijk is. Klein: ,,Denk aan DWDD, met leuke filmpjes, maar waarbij ook leerlingen en docenten aan het woord komen.”

Voor alle scholen die onder de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKOVB) vallen, wordt bovendien de laatste hand gelegd aan het ‘virtuele schoolplein’. Toekomstige leerlingen kunnen straks virtueel door hun school naar keuze lopen, terwijl die vol in bedrijf is. Klein: ,,Daarmee hopen we ze toch die beleving binnen de schoolmuren te bieden.” Het project is bijna gereed en wordt het in de loop van deze maand gelanceerd.

Quote Je kunt virtueel door de gangen struinen, in klassen kijken terwijl er lessen worden gegeven en meebeleven hoe het is tijdens de pauze Janinka Vermeulen, marketing en communicatie vmbo-afdeling Curio

Ook Curio (vmbo en praktijkschool) heeft virtuele belevingsvideo’s ontwikkeld en op de sites van haar scholen staan. Janinka Vermeulen, verantwoordelijk voor marketing en communicatie van de vmbo-afdeling: ,,Je kunt door de gangen struinen, in klassen kijken terwijl er lessen worden gegeven en meebeleven hoe het is tijdens de pauze.”

Volledig scherm Drukte tijdens een eerdere open dag op een middelbare school in de regio. © archiefoteoMarcel Otterspeer / Pix4Profs

Maatregelen

Alle scholen bieden online voorlichtingsmateriaal aan, zowel in tekst als in beeld. Van schoolgidsen tot brugklassers die hun ervaringen delen of leerlingen die vertellen over specialisaties als tweetalig onderwijs of het technasium.

Het hangt van de maatregelen af of proeflessen, meeloopmiddagen, rondleidingen of informatiebijeenkomsten die nog tot begin maart gepland staan, kunnen doorgaan. Actuele informatie is te vinden op de websites van de scholen. Van de regio Breda staan die sites verzameld op: vobreda.nl.

Daar is ook alle informatie te vinden over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Zoals de data van de aanmelddagen, wat er gebeurt als er geloot moet worden en dat kinderen vanaf dit jaar vier scholen op hun voorkeurslijst mogen invullen.