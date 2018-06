Oosterhouter aangehouden voor inbraakpoging bij snackbar in Breda

Gewapende overval op huis in Wernhout in Bureau Brabant

12:28 WERNHOUT - Drie mannen overvielen 24 april een woning in Wernhout, even daarna werd een auto brandend teruggevonden in Achtmaal. Dit bleek de auto van een van de overvallers te zijn, die mogelijk gestolen is in Rotterdam. Maandag wordt aandacht aan deze zaak besteed in Bureau Brabant.