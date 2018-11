Oosterhouter (17) alweer veroordeeld voor woningoverval

BREDA - Een gewapende woningoverval is één van de zwaarste misdrijven in het strafrecht. Meestal zie je dat mensen eerst allerlei minder zware delicten plegen voor ze zo ver komen. De 17-jarige Oussama el B. uit Oosterhout werd dinsdag echter veroordeeld voor zijn derde woningoverval.

De rechtbank in Breda legde hem een halfjaar jeugddetentie op, omdat hij betrokken was bij de overval aan de Spank in Breda op 11 december 2016. Tegen hem was twee weken geleden negen maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk.

Lees ook Eis 9 maanden cel tegen ‘beroepsovervaller' van 17 jaar voor woningoverval in Breda Lees meer

Dat laatste legde de rechtbank niet op. De rechters lieten zich daarover op niet mis te verstane woorden uit: ‘De rechtbank verwacht niet dat dat zal bijdragen aan het voorkomen van recidive.’

In gezicht gesneden

El B. is begin vorig jaar ook al veroordeeld voor twee andere overvallen. Het gaat om een overval op een bejaarde vrouw aan de Maalsteen in Oosterhout, in februari 2016. Ze werd over de grond gesleurd en in haar gezicht gesneden. En ook op 2 maart van dat jaar pleegde hij een woningoverval, nu aan de Slotlaan in Oosterhout. Daar kwam hij met een bivakmuts en een nepwapen het huis binnenvallen en eiste hij geld en de pincode van de bankpas. Voor die twee overvallen kreeg hij al tien maanden jeugddetentie.

Quote De rechtbank verwacht niet dat een voorwaarde­lij­ke straf zal bijdragen aan het voorkomen van recidive Rechtbank

De overval in Breda gebeurt om 19 uur in de woning van een vrouw. Samen met zijn neef Hamza el B. en nog een derde persoon klimmen ze getooid met bivakmutsen door een opengebroken raam. Ze dreigen de vrouw met een mes dood te steken Om hun woorden kracht bij te zetten, zetten ze het mes op haar keel.

Vastgebonden

Daarop wordt de vrouw naar haar slaapkamer gebracht en daar is ze aan haar handen en voeten vastgebonden. De overvallers nemen bankpassen, een iPhone en de sleutels van een BMW mee. Ook nemen ze geld, sieraden en tassen mee.

Neef Hamza loopt tegen de lamp als hij een paar dagen na de overval - toeval of niet - komt eten in het restaurant van de partner van de vrouw. De vrouw herkent hem. Hamza was bij alle drie de overvallen betrokken. Hij heeft inmiddels de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige gekregen: twee jaar jeugddetentie.

Verklaring