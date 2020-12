Oorspronkelijke Amphia ziekenhuis aan Molengracht loopt weer langzaam vol

Zundertse Guus Dam raakt als oude weduwnaar in Plus-reclame een gevoelige snaar

11 december ZUNDERT - ,,Hé Guus, ben jij je portemonnee vergeten?” Dat acteur Guus Dam een rol speelt in de nieuwe kerstreclame van supermarkt Plus, is in zijn woonplaats Zundert niet onopgemerkt gebleven. Hij kan er wel om lachen.