Oorlogstaal van Schoonenberg

En Toen Henriëtte Roland Holst: een rooie heks met liefde voor Achtmaal

9:46 ACHTMAAL - Dit jaar 150 jaar geleden werd ‘de heks van de Buisse Heide’ geboren. Rode Jet, zoals dichteres en politiek activiste Henriëtte Roland Holst ook wel werd genoemd. Een ‘mevrouw’ die in Achtmaal niet bij iedereen even geliefd was.