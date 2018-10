Oorlogsdrama op Vloeiweide bij Rijsbergen herdacht

De Duitse bezetter overviel de radiopost in de woning van boswachter Neefs, waarbij verzetsleden werden gedood en de rest opgepakt. Zij werden een dag later in Breda gefusilleerd. Van het gezin Neefs komen vader, moeder en drie kinderen om. Moeder en de kinderen hadden zich tijdens het vuurgevecht in de kelder verschanst, maar de Duitsers gooiden handgranaten door het luik en staken de woning in brand. Drie weken later werd het zuiden van Nederland bevrijd door de geallieerden.