Oorkonde voor jonge held (6): 'Hij heeft mijn leven gered'

COLUMN Geen Van Gogh maar een gouden kakbak

26 januari Bijna was er zomaar een Brabander­­ het Witte Huis binnengedrongen. Die Van Gogh, daarvan wilden de Trumpjes wel iets aan de wand, mailden ze naar het Guggenheim Museum. Of ze niet een leuk werkje van de Zundertse schilder konden lenen. Om op te hangen in de Oval Office. Of ergens in de gang of naast de tv in de slaapkamer, daar wil ik vanaf zijn...