Oom Janus heeft eindelijk zijn onderscheiding

De plechtigheid vindt plaats in de Waalse Kerk in plaats van bij de KMA, omdat het kasteel door renovatiewerkzaamheden niet beschikbaar is, legt Oppelaar uit. Ad Heijblom mag het kruis in ontvangst nemen namens de familie. Een emotioneel moment. ,,Nu realiseer ik me pas wat voor een impact het heeft gehad. We zijn hier zeker vijftien jaar mee bezig geweest.”