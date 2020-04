Ook Zundert wacht een zomer zonder veel vertier

Na het bericht eerder deze week dat alle evenementen tot 1 september worden geannuleerd, is in de uitagenda van de gemeente Zundert veel doorgestreept.

Corso

Van enkele evenementen was al bekend dat ze niet doorgingen. Zoals de Speer van Rijsbergen, de Bavoloop en natuurlijk het corso. Dat rijtje is nu verder uitgedijd.

Zo is het doek gevallen voor de Aardbeienfeesten op 12 en 13 juni, jaarlijks goed voor een uitpuilend Zundert. Op 13 en 14 juni 2021 is de herkansing.

Boerendag

De Boerendag in Rijsbergen, die in 2018 vanwege de hitte werd geannuleerd, gaat voor de tweede keer in 44 jaar niet door. Net nu er voor het eerst een tweedaagse programma was. De nieuwe datum is 7 augustus 2021.