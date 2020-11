Ook zonder rode loper, is voor Brabantse filmpremière de smoking uit de kast gehaald

Computerbuis thuis

Ogen van Van Gogh

Is het in Zundert en omgeving vooral een jongetje dat wordt gevolgd , dat min of meer in de huid van de jonge Vincent kruipt, in Etten-Leur staat een toerist centraal, die zich, samen met een paar anderen, vergaapt aan het Van Goghkerkje. In Nuenen wordt een kunstenares gevolgd.

Word zelf Vincent

De film gaat straks deel uitmaken van vernieuwde exposities in het Van GoghHuis in Zundert, in Nuenen en in het Van Goghkerkje in Etten-Leur. Daar wordt vooral ingezoomd op de passie die Vincent van Gogh karakteriseerde. In Zundert gaat het vooral over de oorsprong van Van Gogh. In Nuenen over zijn kunstenaarschap. Samen met andere voor Van Gogh belangrijke Brabantse plekken, vertellen de exposities straks samen het volledige verhaal over hoe Brabant voor Van Gogh een onuitputtelijke inspiratiebron bleef.