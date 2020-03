Ook zonder horeca houden Sfeerbeheerders het Bredase uitgaansgebied veilig

Geen dronken menigte die gekalmeerd moeten worden in de Vismarktstraat deze avond voor Bram Oei en Remco Theulen. In plaats daarvan controleren de horecabeveiligers met hun zaklampen de kroegen op mogelijke vernielingen of inbraak. ,,Het is vannacht de eerste keer dat we in de stad zijn zonder publiek en we proberen nu vooral te inventariseren waar er behoefte aan is", verklaart Oei. Tijdens de eerste rondgang door de lege straten van Breda valt de twee beveiligers vooral de grote hoeveelheid thuisfeestjes op.

Al kan dit natuurlijk ook gezichtsbedrog zijn vanwege de doodse leegte eromheen. Volgens Theulen kunnen dergelijke bijeenkomsten echter wel voor mogelijke overlast zorgen. Tussen een groep baldadige jongeren die een disco uitloopt of een huiskamer verlaat zit immers weinig verschil. Hoewel het natuurlijk niet slim is om elkaar op te zoeken in deze tijden van corona begrijpt de beveiliger deze drang wel. ,,Mensen moeten in een keer van 100 kilometer per uur naar complete stilstand. Daar moeten we allemaal aan wennen", vertelt Theulen.

Quote Er leven zorgen bij de onderne­mers over hun panden in een verlaten binnenstad, die proberen we zo weg te nemen Remco Theulen

Vijftig procent

Grote groepen komt het duo niet tegen aan het begin van de nacht. Wel wordt er een openstaande voordeur aangetroffen op de Havermarkt. Nadat deze secuur is gecontroleerd op inbraaksporen trekt Oei hem dicht. ,,Vanwege de corona is er 50% minder politie aanwezig in dit gebied. Een aantal extra ogen is dus best handig."