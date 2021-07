Ook waterschap maait de bermen minder vaak

De nieuwe aanpak is begin dit jaar ingezet. ,,Vanaf 2021 maaien we de sloten en bermen in West-Brabant anders", zo laat het waterschap weten. ,,Bermen en sloten worden minder vaak gemaaid. En het maaien gebeurt in fases. Zo blijft er altijd ruimte voor de insecten en andere dieren om te leven in het groen wat blijft staan. Ook krijgen andere planten en bloemen de ruimte om te groeien. Door onze natuur en het leefgebied van diverse dieren te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens.”