Ook vanuit West-Brabant rukt de bouw op richting Malieveld

BREDA - ,,Ik weet nog niet met hoeveel man, maar we gaan in ieder geval wel met materieel. Een shovel, kraan of vrachtwagen. Kijken wat we beschikbaar hebben”, zegt een strijdvaardige Jürgen de Jong, mede-eigenaar van Gebr. Coremans Grondwerken BV aan de Sprundelsebaan in Breda die woensdag aansluit bij de grote protestactie van de bouwsector op het Malieveld in Den Haag.