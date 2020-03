Ook streep door carnavalsoptocht Ulvenhout

Oproep GroenLinks en SP: ‘Breda moet kinderen in vluchtelin­gen­kam­pen opvangen’

7:00 BREDA - GroenLinks en SP in Breda roepen burgemeester en wethouders op zich hard te maken voor opvang van kinderen die in Griekenland in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen bivakkeren. De partijen wijzen op een tiental gemeenten in het land, waaronder Leiden, die zich inmiddels hebben aangeboden voor opvang.