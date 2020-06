Ook streep door alternatief corso: ‘Het zal een historisch stille eerste zondag zijn in Zundert’

Maandagavond boog de Raad van Buurtschappen zich over een plan dat de Stichting Bloemencorso Zundert medio juni had bedacht. Als alternatief voor het afgelaste corso , had de stichting de twintig deelnemende buurtschappen voorgesteld een bloementableau te maken met een afbeelding van een schilderij van Vincent van Gogh.

Haken en ogen

Kort dag

Schrauwen: ,,Let wel, we weten nog maar twee weken wat wel en niet kan. En nog steeds is veel onzeker. Pas in augustus is bijvoorbeeld duidelijk of er een vergunning wordt afgegeven. Dat is best kort dag om nog wat in elkaar te zetten.”