Ook sociale huur in nieuw complex naast station in Breda

Meisje (6) uit Et­ten-Leur naar kinderzie­ken­huis na crash met drie auto's in Rijsbergen

14:23 RIJSBERGEN - Bij de kop-staartbotsing woensdagavond in Rijsbergen is een zesjarig meisje uit Etten-Leur gewond geraakt aan haar oogkas en haar kaak. Ze is voor behandeling naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht.