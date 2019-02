Ook ’s middags is By Pascal een beleving

Als je op de website van Restaurant By Pascal reserveert, boek je geen tafeltje, maar een ‘beleving’. Dat is een beetje een belegen term, maar de site bereid je in woord en beeld in elk geval voor op een culinaire verrassing. En het werkt, want we hebben er zin in als we op deze druilerige zondagmiddag naar Oosterhout rijden.