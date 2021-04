Ook 's avonds een corona-feest in Breda: politie slingert 100 bezoekers op de bon

De politie kreeg zaterdag rond middernacht een melding van geluidsoverlast op de Oude Vest in Breda. Toen de agenten eenmaal arriveerden, bleek al snel dat er in de kelder van het oude KPN gebouw flink werd gefeest. Er waren zeker honderd feestvierders aanwezig.

Overdag ook al feest

Dat was niet het enige feest die de politie zaterdag moest stoppen. Zo moest de politie zaterdag ook al optreden tegen een feestvierende groep in de binnenstad van Breda. De groep van zo’n 200 mensen verzamelde zich rond 15.00 uur op de Haven zonder daarbij de coronamaatregelen in acht te nemen, genietend van de muziek en met een drankje in de hand. Nadat de politie de groep meerdere keren had weggestuurd, besloot de groep een kleine rondreis door de stad te maken. Nadat ze terugkeerden op de Haven, werden ze door de politie aan beide kanten geblokkeerd.