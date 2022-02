Ook politiek roert zich over nieuwe testplek in Heusdenhout

BREDA - Nadat eerst de wijkraad Heusdenhout zijn vraagtekens plaatste bij de vestiging van een coronatestlocatie in het oude ABN Amro-gebouw aan de Kemelstede, roert ook de politiek zich. CDA en VVD dringen er in ieder geval op aan dat bewoners in de omgeving nauw betrokken worden bij de realisering van het testcentrum.

Sinds half oktober 2020 testte GGD West-Brabant mensen op het coronavirus bij het voormalige Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk. Nu alle afdelingen verhuisd zijn naar de Molengracht, gaat er op die plek gesloopt en gebouwd worden. De GGD maakte vorige week bekend dat vanaf half februari wordt getest in de ABN Amro-pand aan de Kemelstede.

De wijkraad Heusdenhout liet in deze krant weten dat het ‘geen makkelijke locatie’ is. ,,We plaatsen onze vraagtekens bij deze locatie. We vrezen voor de verkeersveiligheid en een toenemende verkeersdruk in de woonomgeving. We denken dat andere locaties beter geschikt zijn”, zei wijkraadvoorzitter Rien Brans.

Verkeersstromen

De VVD in de Bredase gemeenteraad stelt in vragen aan burgemeester en wethouders dat het ‘belangrijk is dat bewoners zich in onze eigen gemeente kunnen laten testen'. ,,Maar dat zal dan wel op een veilige en verantwoorde manier moeten plaats vinden", aldus VVD-raadslid John Michielsen die onder meer wil weten hoe de verkeersstromen op de nieuwe testplek worden geregeld.

Participatie

Ook het CDA is in de pen geklommen. Raadslid Christine de Moor vraagt zich af in hoeverre ruimte was voor ‘participatie’ van de buurt in de keuze voor het ABN Amro-gebouw.

De Moor refereert in dat kader aan het omstreden bouwplan voor een 80 meter hoge woontoren aldaar. Buurtbewoners gingen hier vorig jaar massaal tegen in verzet waarna is besloten het plan opnieuw onder de loep te nemen. ,,Na dat debacle is hen beloofd om meer aandacht te besteden aan participatie. Voor de bewoners zal de testlocatie impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid van hun omgeving.“