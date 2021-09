Ook pluim voor Klein-Zundert

Reconstruc­tie rond zaak Bredase moeder van 4 kinderen die met schotwon­den in hoofd werd gevonden

3 september BREDA - De rechtbank stemt in met het verzoek van de officier van justitie om een reconstructie te doen rondom de dood van een 35-jarige Poolse vrouw in Breda. Ze werd op 20 februari in haar woning aangetroffen met schotwonden in haar hoofd.