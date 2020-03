Noodkreet sportclub MyHealth Breda: ‘Help ons, anders is het einde verhaal’

17:32 BREDA - Als sportschool MyHealth aan het Chasséveld in Breda niet een klein financieel duwtje in de goede richting krijgt, dan valt het doek voor deze club waar vooral mensen met een laag inkomen en andere kwetsbare Bredanaars gebruik van maken. De sportschool zit in het zelfde gebouw als de politie en moet ook verhuizen. Alleen kan MyHealt een verhuizing naar het Nonnenveld, waar ruimte is gevonden, niet alleen opbrengen.