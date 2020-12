Ook na corona hoeven cafés in Zundert voorlopig 's nachts niet dicht

Als duveltje uit een doosje popte vorige week opeens de vraag op van het college aan de politiek of het niet eens tijd wordt om te praten over invoering van sluitingstijden in de horeca.

Incidenten

Als aanleiding werden incidenten genoemd die hadden plaatsgevonden. Zo werd in september in Rijsbergen ingereden op een groep cafégangers. En werd vorige maand een café in Zundert betrapt op een in coronatijd illegaal feest.

Incidenten die kennelijk bij het college de vraag opwierpen of het wel zo goed is dat Zundert, als één van de weinige gemeenten, geen sluitingstijden hanteert. Is het niet goed om daar een dialoog over op te starten?

Niet het moment

De politiek was eensgezind duidelijk. Een open dialoog met alle betrokken partijen, dus ook de horeca zelf? Daar is op zich niets mis mee. Althans: ooit. Alleen is het nu, nu de horeca het superzwaar heeft vanwege de coronasluiting, niet het moment om het over beperking van de openingstijden te hebben.

Komt bij dat Zundert niet voor niets geen sluitingstijden hanteert. Zo benadrukte OPZ nog maar eens dat de horeca vlak over de grens onbeperkt open is. ,,Om te voorkomen dat de jeugd daar 's nachts heen rijdt, met het risico op ongevallen bij terugkeer, is jaren geleden besloten geen sluitingstijden in te voeren.”

Op dit moment is het belangrijker om de horeca te steunen. Om de ondernemers straks als alles weer open gaat, de kans te gunnen wat te verdienen. Ook 's nachts. Als alles weer draait, kan een dialoog starten. Maar ook dan lijkt de kans klein dat de politiek kiest voor beperkte openingstijden.