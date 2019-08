Ook met Tommie en Pino is nepflitser in Breda niet veilig: Sesamstraatpoppen ‘onthoofd’

Hotels schieten als paddenstoe­len uit de grond: stijging in Noord­oost-Bra­bant het grootst

14:13 In Brabant schieten fonkelnieuwe hotels als paddenstoelen uit de grond. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van CBS. Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 zijn er in deze provincie 45 hotels bijgebouwd. In Nederland is sowieso een gigantische stijging te zien: in 2010 kende dit land 3400 hotels, begin dit jaar waren dat er al 5340.