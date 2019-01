Ook maag- en darmonderzoeken in DC Klinieken Breda

Specialismen

Tot nog toe hield de Bredase vestiging zich alleen met pijnbestrijding bezig. “Maar onze intentie is om in alle klinieken zoveel mogelijk van onze huidige specialismen aan te bieden", aldus woordvoerster Wendy Lepelaar. “Vanaf maart kunnen mensen in Breda dus ook terecht voor maag- en darmonderzoeken. Ook ligt het in de bedoeling dat we korte termijn meedoen aan het Bevolkingsonderzoek darmkanker.” Of in de toekomst nog meer specialismen in Breda worden aangeboden, kan Lepelaar op dit moment niet zeggen.