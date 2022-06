Ook locals promoten Breda, the city with Royal Roots

Veteranen Sandra (38) en Toon (81), gearmd voor onthulling Anjerplek in Valkenberg: ‘Echt mooi’

BREDA - Sandra Veldman (38) is nou niet het prototype veteraan. Toch is ze dat wel. Als flight nurse diende ze in 2012 in Afghanistan. De ervaringen van oorlogsgeweld leidden tot post traumatische stress stoornis (ptss). Haar hulphond Bieke is haar redding. Donderdagochtend mag de Bredase samen met veteraan Toon Voesenek (81) uit Ulvenhout een herdenkingsplek onthullen.

