Ook klappen gevallen bij Bredase SP-vergadering: voorzitter kreeg vuistslag

Vergade­ring SP Breda loopt volledig uit de hand: 'Er werd gescholden en ge­schreeuwd’

10:24 BREDA - De ledenvergadering van de Bredase SP is woensdagavond volledig uit de hand gelopen. “Er werd gescholden en geschreeuwd”, zegt Arnout Hoekstra, die namens het landelijk bestuur aanwezig was. Hij constateert dat er een diepgaand conflict binnen de SP in Breda is en heeft de afdeling per direct onder curatele gesteld.