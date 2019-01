Ook in Zundert wappert regenboogvlag

Bredanaars ontvluch­ten steeds vaker dure stad en kopen huis in Et­ten-Leur

10:25 De huizenprijzen in West-Brabant zijn het afgelopen jaar opnieuw fors gestegen. Koploper is de regio Etten-Leur waar de prijzen zelfs met 12% omhoog schoten. Reden: steeds meer Bredanaars wijken vanwege de hoge huizenprijzen in eigen stad uit naar de goedkopere buur.