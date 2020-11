Ook in Prinsenbeek illegaal feest stopgezet: ‘Idioten, geen andere woorden voor. Compleet gestoord’

UpdatePRINSENBEEK - Een feest met zo'n 25 tot 30 bezoekers is zondagochtend stilgelegd in het buitengebied bij Prinsenbeek. Mogelijk waren de jongeren al de hele nacht aan het feesten, meldt de politie. Op het moment van beëindigen waren er nog een kleine dertig feestvierders aanwezig. Zij kregen een proces-verbaal.

Ook op tal van andere plaatsen vonden dit Halloweenweekend illegale party's plaats. Voorzitter Maarten Brink van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant is er dan ook helemaal klaar mee. ,,Prinsenbeek, Hoofddorp, Breda, Goes, Halfweg, Amsterdam, Geulle, Schinkel, Terneuzen, enzovoort: allemaal plaatsen waar idioten het nodig vonden een illegaal feest te vieren. Sorry, ik heb er geen andere woorden voor. Ik vind dit compleet gestoord.”

Feest in bosperceel bij Prinsenbeek

Een omwonende van het feest in Prinsenbeek maakte melding van het feest in een bosperceel aan het Trekpad in Prinsenbeek. Agenten troffen het feest bij aankomst al snel aan. Er werd flinke, professionele geluidsapparatuur gebruikt. ,,Gezien de omstandigheden is het vermoeden dat het feest al langere tijd gaande was. Het werd direct stilgelegd en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen.”

Drie personen konden zich niet legitimeren. Zij werden aangehouden. De rest kreeg een proces-verbaal voor het overtreden van de Noodverordening Corona.

Illegale feesten

In de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigde de politie al feesten in onder meer Oss en Breda. Bij een van de feesten in die stad was een bedrijfspand ingericht als café. Daar werden 14 bekeuringen uitgedeeld. Burgemeester Paul Depla reageerde op Twitter: ,,Helaas ook in Breda illegale feestjes. Natuurlijk. Iedereen verlangt weer naar een feestje. Maar door corona kan en mag het niet. Goed dat politie daarom heeft ingegrepen en mensen heeft bekeurd.”

‘Tijd van waarschuwen voorbij’

Ook op andere plekken in Nederland zijn dit weekend opnieuw illegale feesten stilgelegd. In het Limburgse Geulle waren zelfs meer dan honderd aanwezigen. Voorbij de grens, in de regio rondom Antwerpen, vonden volgens HLN ook verschillende Halloweenfeesten plaats.

Meldingen van illegale feesten worden met voorrang behandeld, waarschuwt de politie. ,,De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij.”