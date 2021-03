Ook in Alphen-Chaam groei voor VVD en D66

Historie

In 2017 was de VVD met afstand de grootste in Alphen-Chaam. Het haalde bijna een derde van de stemmen. Het CDA was een aardige tweede met iets meer dan 21 procent, op ruime afstand van de PVV, D66 en de SP. De opkomst was hoog: 86,1 procent van de stemgerechtigden kwam ook echt opdagen.