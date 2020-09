Ook Highstreet 2.0 redt het niet, populaire discotheek in Hoogstraten sluit opnieuw de deuren

HOOGSTRATEN - In de hoogtijdagen was het een ‘Nederlandse feestkolonie’ in België, maar nu valt voor de tweede keer het doek voor de roemruchte discotheek Highstreet in Hoogstraten. Nadat in 2014 de Vlaamse familie Van Ostaijen al de stekker eruit trok, is ‘Highstreet 2.0' nu ook ter ziele. Genekt door de coronacrisis.

Vier jaar geleden waagde Nick Jorissen de stap: hij blies voormalig discotheek Highstreet nieuw leven in. Met de steun van oprichter Fred van Ostaijen werden er weer heel wat evenementen georganiseerd en passeerden flink wat bekende dj’s de revue.

Succesvol was het, maar de hoogtijdagen van weleer, toen Nederlanders elke zaterdagavond met bussen tegelijk naar Hoogstraten kwamen, die bleven uit zicht.

Quote Op een gegeven moment moet je dan de handdoek gooien want de put mag niet te groot worden Nick Jorissen

De Belgische rechtbank van koophandel heeft HS Events nu failliet verklaard. Dat was de vennootschap die de voorbije jaren de evenementen in de voormalige discotheek organiseerde.De huidige coronacrisis doet zaakvoerder Nick Jorissen de das om. ,,Er zijn geen perspectieven in onze sector”, klinkt het bij een zwaar teleurgestelde Jorissen.

Stilgevallen

,,Ergens voelde ik dit uiteraard wel aankomen”, vertelt Nick Jorissen. ,,HS Events was het bedrijf waarmee we alle evenementen in Highstreet organiseerden. Maar onze activiteiten zijn begin maart volledig stilgevallen dus ergens was dit einde te vrezen. We hebben de meubelen nog wel proberen te redden en de verhuurder van het pand, Fred Van Ostaeijen, heeft zeker alles gedaan om mee te denken, maar het gaat gewoon niet meer. Het probleem is ook dat er voor onze sector geen perspectieven zijn. Op een gegeven moment moet je dan de handdoek gooien want de put mag niet te groot worden.”

Niet rendabel

Evenementen waren vanaf 1 september weer mogelijk, maar voor Highstreet lag dat moeilijk. ,,De zaak openen voor tweehonderd personen zou absoluut niet rendabel zijn”, vertelt Nick Jorissen. ,,Ik zou sowieso een hoop personeel moeten inzetten waardoor de kosten hoger zouden zijn dan de opbrengsten. Dit doet pijn ja, zeker en vast. Vier jaar lang heb ik hier mijn energie in gestoken, maar helaas is het voorlopig einde verhaal voor Highstreet.”

In 2014 sloot Highstreet na dertig succesvolle jaren de deuren. De Vlaamse familie Van Ostaijen hield het toen voor gezien. Voor stappers uit Breda, Etten-Leur en nog verder weg was het niet ongebruikelijk om naar de Belgische disco met de opvallende windmolen in Hoogstraten af te reizen. Jorissen blies de roemruchtige tent in 2016 nieuw leven in, maar ook daar komt dus nu een eind aan.

