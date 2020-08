Ook dynamische blokkade op Hazeldonk 'slaat nergens op’, ondernemers zijn boos op gemeente Breda

Arnhemmer (37) die oud-bendelid John Appels uit Breda tijdens overval doodreed krijgt geen straf

14:02 ARNHEM – Een 37-jarige man die drie jaar geleden op de Randweg in Arnhem overvaller John Appels opzettelijk doodreed, krijgt daar geen straf voor. De rechtbank oordeelde woensdag dat hij handelde uit zelfverdediging en in paniek was en moet worden ontslagen van rechtsvervolging.