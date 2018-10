'Drugsexperimenten'

Onderzoek

Lievenshove

Krabbebossen

Een deel van de jongeren verhuist vermoedelijk naar De Krabbebossen, een andere instelling van Juzt, in de bossen tussen Breda en Rijsbergen. Daar zou geen sprake zijn van overlast door drugsdealers. Een ander deel wordt in de Zeeuwse vestiging van Juzt, in Kortgene, ondergebracht.

Drugsprobleem bij veel meer instellingen

Juzt is niet de enige jeugdzorginstelling die met drugsoverlast kampt. Volgens jongeren die in Lievenshove wonen, gebeurt het ook in andere Brabantse vestigingen. En recentelijk kwam naar buiten dat drugshandel ook welig tiert op de Heldringstichting in Zetten in de Betuwe waar zo'n honderd jongeren wonen. Volgens veel oud-bewoners en enkele ouders is het drugsgebruik er groot onder de jongeren en zou het geen enkele moeite kosten wiet, pillen of en harddrugs naar binnen te smokkelen. Drugscontroles zouden gemakkelijk te omzeilen zijn.