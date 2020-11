Ook Depla denkt dat er met oud en nieuw wel iets voor jongeren mogelijk is

BREDA - ,,Jongeren brengen in deze coronatijd grote offers. Vandaar dat we ze perspectief moeten bieden. Laten we kijken wat we kunnen organiseren.”

Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla in een reactie op de oproep van zijn collega Hubert Bruls van Nijmegen.

Die zei woensdag dat het verstandig is om tijdens de jaarwisseling actviteiten evenementen voor jongeren te organiseren. Hoewel er in deze coronatijd een verbod is om in groepen samen te komen en dat aan het einde van het jaar niet anders zal zijn, verwacht Bruls dat mensen rond oud en nieuw hun eigen plan trekken, met mogelijk allerlei problemen tot gevolg. Die wil hij voor zijn en daarom zijn oproep om activiteiten te regisseren en onder begeleiding te laten plaatsvinden.

Veiligheid

Bruls wil hiermee de veiligheid tijdens de jaarwisseling waarborgen. Depla steunt die oproep ‘van harte’, al is zijn streven niet ingegeven uit veiligheidsoverwegingen. ,,Ik vind dat een wat negatieve insteek.”

‘Jongeren hebben al zoveel ingeleverd’

Wat Depla betreft staat vooral het welzijn van jongeren voorop. ,,Ze hebben al zoveel ingeleverd. Velen zitten thuis achter hun computer les te volgen. Er is een gebrek aan stageplaatsen. Uitgaan is er nauwelijks meer bij en onderling kunnen ze ook weinig bij elkaar komen. Daarom vind ik dat je de problemen van jongeren niet mag bagatelliseren. Zij brengen een groot offer, terwijl ze weliswaar besmet kunnen raken met het coronavirus, maar er relatief gezien weinig zieken in die leeftijdscategorie zijn.”

En dus, zegt Depla, zou het goed zijn dat als de komende tijd onderzocht wordt naar wat mogelijk is om voor jongeren toch het een en ander te organiseren in de decembermaand met oud en nieuw als belangrijkste moment.

‘Slecht plan’

De oproep van zijn collega Bruls leidde tot verbazing bij sommigen in de zorg. Zo sprak directeur Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam van een ‘slecht plan', waarbij refereerde aan de ziekenhuizen die nog vol liggen met Covid-19 patiënten.

Maar burgemeester Depla vindt niet dat je op voorhand bepaalde initiatieven mag en kunt uitsluiten. ,,Laten we nu eerst kijken wat er wél mogelijk is, zonder dat we op voorhand zeggen wat allemaal niet kan.”