Ook de Silent Muziek Bingo moet eraan geloven: Bredase horeca neemt unaniem besluit om geen evenementen te houden

Woordvoerder Johan de Vos: ,,We hebben de oproep vorige week gedaan, omdat het aantal besmettingen in Breda wekelijks verdubbelt. Vooral onder jongvolwassenen. Dinsdag is er vergaderd met de Koninklijke Horeca in Breda en iedereen staat achter het besluit. We hebben als horeca de ruimte gekregen. Nu doen we een stapje terug.”

Goede wil getoond

Tijn Kapteijns die eerder kritiek had op de oproep spreekt van ‘een constructief gesprek’. ,,We hebben allemaal onze goede wil getoond, beseffen dat we het met elkaar moeten doen. Iedereen heeft water bij de wijn gedaan. We hebben afgesproken dat we kleine dingen kunnen organiseren, maar dat we die niet promoten. En we gaan nóg beter handhaven.”